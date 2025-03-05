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01:27, 5 марта 2025Интернет и СМИ

В США опровергли новость о скором подписании сделки по природным ресурсам с Украиной

Генрих: Подвижек по сделке о полезных ископаемых между Украиной и США нет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Никаких подвижек по вопросу подписания сделки между Украиной и США о передаче полезных ископаемых, о чем ранее сообщило агентство Reuters, нет. Информацию опровергла в соцсети Х старший корреспондент в Белом доме телекомпании Fox News Джеки Генрих, ссылаясь на комментарий министра финансов США Скотта Бессента.

«Министр финансов Скотт Бессент сообщил телеканалу Fox: "Подписание не планируется"», — написала журналист.

Ранее Reuters передало, что Белый дом и правительство Украины готовятся к подписанию соглашения о природных ресурсах и что оно могло состояться уже 4 марта. Там уточнили, что президент США Дональд Трамп планирует сообщить о заключении сделки во время обращения к Конгрессу США

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