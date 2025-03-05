Дэвис: Украину ждет поражение, если Зеленский откажется от сделки Трампа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение, если украинский лидер Владимир Зеленский откажется от сделки президента США Дональда Трампа. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниел Дэвис в своем аккаунте социальной сети Х.

«Если Зеленский не примет это предложение Трампа, то шансы на то, что Россия одержит полную военную победу над Украиной, резко возрастут, и тогда Киеву останется лишь позорно принимать условия капитуляции от Москвы», — отметил военный аналитик.

По мнению Дэвиса, Зеленский должен «не упустить возможность» урегулировать украинский кризис и «сохранить хоть какой-то вариант будущего для Украины».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ВСУ ждет поражение в течение нескольких месяцев, если США не возобновят поставки военной помощи Киеву. Также отмечается, что приостановка поддержки со стороны Вашингтона позволит Российской армии добиться большего «территориального прироста», поскольку Украина все больше ослабевает.