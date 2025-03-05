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15:58, 5 марта 2025Мир

В США указали на трудный выбор Украины из-за нехватки ракет ПВО

The Hill: Киеву придется расставлять приоритеты из-за нехватки ракет ПВО
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Как только системы противовоздушной обороны (ПВО) будут истощены, Киеву придется расставлять приоритеты, какие объекты защищать, а какие нет. Об этом заявила старший научный сотрудник и директор по военному анализу в Defense Priorities Дженифер Кавана, пишет The Hill.

«Защищать ли им электростанцию? Или они будут защищать свой аэродром с F-16 на земле? … Вот где удар будет ощущаться в первую очередь», — указала она на трудный выбор для Украины в связи с будущей нехваткой ракет для систем ПВО из-за приостановки помощи со стороны США.

Ранее эксперт по украинско-российскому конфликту из Института изучения войны Джордж Баррос заявил, что в связи с приостановкой американской военной помощи Украина может потерять все средства ПВО в считаные дни. По словам военного аналитика, средства ПВО относятся к системам, аналогов которым «нет ни у украинцев, ни у европейцев». Баррос добавил, что значительный эффект от приостановки американской военной помощи станет еще очевиднее, если она не будет возобновлена к лету 2025 года.

Во вторник, 4 марта, президент США Дональд Трамп приостановил всю военную помощь Украине. Речь идет в том числе и о вооружении, которое уже отправлено и находится в пути.

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