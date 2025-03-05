Власти Китая пошли на максимальное повышение бюджетного дефицита

FT: Дефицит китайского бюджета повысили до максимальных 4 процентов

В 2025 году целевой дефицит китайского бюджета составил четыре процента. Об этом заявил премьер Государственного совета КНР Ли Цян. Его процитировало Financial Times.

Выступая на Всекитайском собрании народных представителей, Ли заявил, что для стимулирования экономики Пекин будет вести более активную фискальную политику. Между тем эксперты обратили внимание, что названные премьером четыре процента — это самый высокий показатель дефицита за последние десятилетия. В прошлые годы речь шла о трех процентах.

Глава отдела экономики Китая и Австралии в Moody's Analytics Гарри Мерфи считает, что данное решение китайских властей говорит о проблемах китайской экономики, раз дефицит бюджета оказался таким высоким так рано.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Китай намерен добиться пятипроцентного роста ВВП. В 2023 году ВВП КНР увеличился на 5,2 процента, в 2024 году — на пять процентов.

По словам председателя КНР Си Цзиньпина, китайская экономика столкнулась с многочисленными трудностями и вызовами. Кроме того, ее проблемы усугубились из-за неблагоприятных внешних факторов, которые действуют все интенсивнее.