В Китае определились с целевым размером ВВП

ТАСС: В 2025 году Китай будет добиваться 5-процентного роста ВВП

Целевой показатель китайского ВВП на 2025 году составил пять процентов. Об этом говорится в докладе 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Выдержки из документа процитировало ТАСС.

Как заявил депутат Лоу Циньцзянь, китайская экономика продемонстрировала заметное оживление. Она может похвастаться стабильной основой и множеством преимуществ. В то же время он признал, что неблагоприятные внешние факторы стали сильнее действовать на нее, но на основные тенденции это не повлияло. В долгосрочной перспективе власти Китая жду улучшения ситуации.

Отмечается также, что в 2023 году ВВП КНР вырос на 5,2 процента, в 2024 году на пять процентов.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин констатировал, что экономика его страны столкнулась с многочисленными сложностями и вызовами. Проблемы усугубились из-за неблагоприятных внешних факторов, воздействие которых продолжает набирать обороты.

В свою очередь, аналитики полагают, что новая торговая война Китая и США сделает КНР гораздо более уязвимой, чем в 2018 году. Дело в том, что Китай уже переживает глубокий кризис в сфере недвижимости, борется с огромным долгом местных органов власти и 16-процентной безработицей среди молодежи. Между тем иностранные компании не спешат с инвестициями и вкладывают деньги в альтернативные соседние рынки.