Си Цзиньпин признал трудности китайской экономики

Си Цзиньпин: Проблемы Китая усугубились из-за внешнего воздействия

Китайская экономика столкнулась с многочисленными трудностями и вызовами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его процитировало ТАСС.

По его словам, проблемы усугубились из-за неблагоприятных внешних факторов, влияние которых продолжает усиливаться.

В то же время Си Цзиньпин убежден, что у Китая есть прочная основа для успешного развития. Тем более что «решений всегда больше, чем трудностей». По словам главы государства, у КНР есть условия, которые в долгосрочной перспективе могут обеспечить укрепление ее позиций. Однако для этого следует все позитивные факторы превратить в реальные достижения.

В конце прошлого года Си Цзиньпин пообещал, что Китай выполнит задачу по достижению пятипроцентного роста ВВП и останется локомотивом роста мировой экономики. Кроме того, он рассказал, что КНР наращивает усилия по повышению уверенности инвесторов. Председатель КНР также призвал не допустить торговой войны, в которой, по его мнению, не будет победителей.