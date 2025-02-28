Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:58, 28 февраля 2025Экономика

Си Цзиньпин признал трудности китайской экономики

Си Цзиньпин: Проблемы Китая усугубились из-за внешнего воздействия
Кирилл Луцюк

Фото: Adriano Machado / Reuters

Китайская экономика столкнулась с многочисленными трудностями и вызовами. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, его процитировало ТАСС.

По его словам, проблемы усугубились из-за неблагоприятных внешних факторов, влияние которых продолжает усиливаться.

В то же время Си Цзиньпин убежден, что у Китая есть прочная основа для успешного развития. Тем более что «решений всегда больше, чем трудностей». По словам главы государства, у КНР есть условия, которые в долгосрочной перспективе могут обеспечить укрепление ее позиций. Однако для этого следует все позитивные факторы превратить в реальные достижения.

В конце прошлого года Си Цзиньпин пообещал, что Китай выполнит задачу по достижению пятипроцентного роста ВВП и останется локомотивом роста мировой экономики. Кроме того, он рассказал, что КНР наращивает усилия по повышению уверенности инвесторов. Председатель КНР также призвал не допустить торговой войны, в которой, по его мнению, не будет победителей.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Двигаться крайне трудно». Российские войска наступают на ВСУ под Суджей. Что известно о боях в Курской области?

      Лукашенко возмутился ростом цен на картофель

      Военком рассказал о выплатах бойцам СВО в случае наступления мира

      Хинштейн сообщил о трагических новостях в Курской области. Что там произошло?

      На Западе испугались сделки Путина и Трампа за спиной у Европы

      Пассажирка отдала сотни тысяч рублей за грязное место в самолете и вызвала споры в сети

      Каллас дерзко ответила вице-президенту США

      Напавшего с ножом и арматурой на полицейских мужчину задержали в Подмосковье

      В Госдуме рассказали о местоположении Суровикина

      Москвичам рассказали о погоде в первый день весны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше