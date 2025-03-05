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08:24, 5 марта 2025Мир

Во Франции не исключили арест российских активов ради Украины

Politico: Франция рассматривает арест российских активов для помощи Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Франция рассматривает возможность ареста замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

«Члены французского правительства в частном порядке обсуждали возможность ареста активов», — пишет издание, приводя слова неназванного чиновника.

По данным источника, этот шаг был обсужден в том числе с членами правительства Германии. Согласно материалу, рассматривается возможность использования замороженных российских активов ради гарантирования кредитов для Киева.

Ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар назвал конфискацию Европой российских активов невозможной, так как она стала бы нарушением подписанных Францией и ЕС международных соглашений.

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