Во Франции не исключили арест российских активов ради Украины

Politico: Франция рассматривает арест российских активов для помощи Украине

Франция рассматривает возможность ареста замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

«Члены французского правительства в частном порядке обсуждали возможность ареста активов», — пишет издание, приводя слова неназванного чиновника.

По данным источника, этот шаг был обсужден в том числе с членами правительства Германии. Согласно материалу, рассматривается возможность использования замороженных российских активов ради гарантирования кредитов для Киева.

Ранее министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Эрик Ломбар назвал конфискацию Европой российских активов невозможной, так как она стала бы нарушением подписанных Францией и ЕС международных соглашений.