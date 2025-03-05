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14:20, 5 марта 2025Бывший СССР

Военный эксперт оценил запрет на предоставление Украине разведданных США

Военный эксперт Кашин: Запрет на передачу Киеву разведданных окажется критичным
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Если американская сторона перестанет делиться данными разведки и запретит это делать партнерам из Европы, для Украины все это окажется критичным. Так в беседе с газетой «Взгляд» оценил запрет на передачу Киеву разведданных США военный эксперт Василий Кашин.

По его мнению, такой шаг приведет к сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов. Он объяснил, что, основываясь на американской информации о расположении российских радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов, Украина сейчас готовит к запуску свои беспилотники. Без помощи США все это сделает украинскую армию «слепой».

В то же время Кашин подметил, что полное прекращение взаимодействия США с Украиной в таком формате сложно сделать одномоментно. При этом видно, что Америка начала перекрывать наиболее важные каналы обмена данными, сказал специалист. Также американская сторона стала запрещать своим младшим союзникам «без специфического разрешения» делиться сведениями с Украиной. Все это, пояснил Кашин, касается и Британии, которая поддерживает связи с Киевом.

В заключение специалист сказал, что разведданные имеют огромное значение для Украины, чтобы вести дальше боевые действия. При этом сейчас, лишившись таких возможностей, военных ожидают серьезные последствия. Также вероятно изменение динамики боевых действий, предположил Кашин.

Ранее стало известно, что США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной. «У партнеров США по разведке, включая Великобританию, были отозваны полномочия по передаче разведданных», — рассказал британский эксперт по военной разведке Фил Ингрэм. США, по его словам, будут жестко следить за распространением своих разведданных на Украине.

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