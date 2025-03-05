ВС России нанесли удар по теробороне ВСУ в Харькове

Лебедев: ВС России нанесли удар по ТРО в Херсоне

Российские войска нанесли удар по территориальной обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Корабельный район Херсона также прилетело. Говорят, что попали по ТРО (территориальной обороне), которых привезли из Николаева», — написал Лебедев.

По его словам, интенсивные удары продолжаются и по Херсонской области.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Харьковской области. Он добавил, что российские войска также ударили по местному производству беспилотников.