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14:47, 5 марта 2025Бывший СССР

ВС России нанесли удар по теробороне ВСУ в Харькове

Лебедев: ВС России нанесли удар по ТРО в Херсоне
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Telegram-канал «ДСНС України»

Российские войска нанесли удар по территориальной обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В Корабельный район Херсона также прилетело. Говорят, что попали по ТРО (территориальной обороне), которых привезли из Николаева», — написал Лебедев.

По его словам, интенсивные удары продолжаются и по Херсонской области.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Харьковской области. Он добавил, что российские войска также ударили по местному производству беспилотников.

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