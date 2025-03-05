Зеленский анонсировал план первых шагов по миру в ближайшее время

Зеленский: План первых шагов по миру будет в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план первых шагов по миру будет в ближайшее время. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро. Он будет готов в ближайшее время», — написал Зеленский. Такое заявление президент Украины сделал после разговора с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

Также представители Киева и Любляны обсудили прошедший саммит лидеров в Лондоне. Кроме того, Зеленский и Голоб обсудили совместные усилия двух стран к миру.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц обсудили дату и место переговоров с Россией. Какой-либо конкретики по этим двум пунктам не приводилось.