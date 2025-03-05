Зеленский сообщил про алгоритм на случай прекращения помощи США

Зеленский: Киев создал план действий на случай остановки военной помощи США

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к остановке военной помощи со стороны Соединенных Штатов. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Он уточнил, что поручил министрам обороны и иностранных дел связаться с представителями США и узнать официальную позицию. Помимо этого, Зеленский напомнил, что аналогичные ситуации с приостановкой разной помощи со стороны Соединенных Штатов уже были.

«Поэтому наши службы — и военные, и специальные службы — успели проработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 2022 год. Сейчас наша стойкость выше», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы Украины смогут поддерживать нынешний темп боевых действий только до лета текущего года после решения Дональда Трампа полностью прекратить военную помощь Киеву. Дело в том, что европейское оружие уступает американскому и не сможет его заменить.

Западные СМИ также написали, что своим решением о прекращении военной помощи Киеву Трамп заблокировал последний остававшийся способ получения вооружений, поскольку остальные схемы уже иссякли из-за отсутствия денег.

