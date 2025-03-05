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07:00, 5 марта 2025Ценности

Жена Канье Уэста опубликовала обнаженное фото после скандала на «Грэмми»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @bbiancacensori

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори поделилась откровенным фото после скандала на музыкальной премии «Грэмми». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница музыканта предстала на размещенном снимке полностью обнаженной, сидя на полу. Знаменитость позировала лишь в объемном светловолосом парике и розовых остроносых туфлях. При этом она отвернулась от камеры и прижала ногу к груди.

Данное фото Цензори набрало 45 тысяч лайков и 638 комментариев. Подписчики разделились во мнениях по поводу ее внешнего вида. «Ну, вот опять», «Влияние Канье заставляет тебя постоянно быть голой», «Мы давно поняли, что ты ненавидишь одежду», «Прогрев к выходу нового альбома Канье?», «Твоя любовь к оголению зашла слишком далеко», — высказывались они.

В феврале сообщалось, что Бьянка Цензори обнажилась на премии «Грэмми»

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