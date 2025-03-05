Жена Канье Уэста опубликовала обнаженное фото после скандала на «Грэмми»

Жена американского рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори поделилась откровенным фото после скандала на музыкальной премии «Грэмми». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница музыканта предстала на размещенном снимке полностью обнаженной, сидя на полу. Знаменитость позировала лишь в объемном светловолосом парике и розовых остроносых туфлях. При этом она отвернулась от камеры и прижала ногу к груди.

Данное фото Цензори набрало 45 тысяч лайков и 638 комментариев. Подписчики разделились во мнениях по поводу ее внешнего вида. «Ну, вот опять», «Влияние Канье заставляет тебя постоянно быть голой», «Мы давно поняли, что ты ненавидишь одежду», «Прогрев к выходу нового альбома Канье?», «Твоя любовь к оголению зашла слишком далеко», — высказывались они.

В феврале сообщалось, что Бьянка Цензори обнажилась на премии «Грэмми»