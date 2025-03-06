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18:22, 6 марта 2025Россия

22-летний российский депутат станцевал в белье на месте сражений при битве за Ленинград

Депутат из Петербурга станцевал в женском белье на месте битвы за Ленинград
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Депутат из Санкт-Петербурга до своего избрания станцевал в женском белье на месте сражений при битве за Ленинград. Действия 22-летнего российского парламентарий попали на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном видеоролике видно, как молодой человек откровенно двигается под музыку на фоне стенда «Вахта памяти».

Как утверждает «Mash на Мойке», в прошлом ставший депутат петербуржец был в составе «Волонтерской роты». Вместе с другими добровольцами он выезжал на места сражений Великой Отечественной войны, а также проводил раскопки.

Номер в бюстгальтере и лосинах возмутил общественников, еще в 2024 году они писали обращение к депутатам Госдумы.

Начальница депутата тоже видела скандальный ролик, по словам женщины, нареканий к его работе у нее нет. Молодой парламентарий исправно посещает заседания и помогает гражданам.

Ранее сообщалось, что депутат из Екатеринбурга Александр Колесников на заседании местной думы порассуждал о ездящих на такси за наркотическими «закладками» горожанах.

ЖЗЛ
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