NYT: Администрация Трампа начала массовые сокращения в ЦРУ

Центральной разведывательное управление (ЦРУ) США начало массовое увольнение недавно принятых на работу сотрудников, согласно требованиям, предписанным администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New-York Times (NYT).

По словам источников, ряд сотрудников, принятых на работу за последние два года, вызвали в место, удаленное от штаб-квартиры агентства в Лэнгли, штат Вирджиния, и попросили сдать свои удостоверения сотрудникам службы безопасности. Отмечается, что офицерам не сообщили причины вызова. «Но на фоне увольнений в правительстве США мало кто сомневался в том, что происходит», — сказано в публикации.

По данным NYT, увольнения направлены на сокращение рядов недавно принятых на работу сотрудников, «находящихся на испытательном сроке». При этом люди, знакомые с ситуацией, утверждают, что не все недавно принятые на работу будут уволены.

Ряд собеседников газеты также указал, что увольнений стало меньше в таких ключевых областях, как сбор информации о китайских и мексиканских наркокартелях.

В феврале ЦРУ предложило всем своим сотрудникам уволиться и получить компенсацию. Отмечается, что такое решение ведомство приняло в рамках достижения поставленных Трампом задач по сокращению федерального правительства. ЦРУ также приостановило прием соискателей на работу.