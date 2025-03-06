Археологи нашли загадочные человеческие фигуры

Antiquity: Находки археологов подтвердили связь цивилизаций Центральной Америки

На вершине древней пирамиды в Эль-Сальвадоре исследователи обнаружили пять керамических фигурок, предположительно использовавшихся в ритуалах. Ученые считают, что эти артефакты могли связывать цивилизации Центральной Америки на протяжении тысячелетий, сообщает Antiquity.

Находка сделана в Сан-Исидро – одном из малоизученных археологических памятников региона. Из-за густонаселенности и последствий извержений вулканов раскопки здесь затруднены, а происхождение древних культур остается загадкой.

Фигурки, датируемые примерно 400 годом до нашей эры, были частью подношения, напоминающего погребальный дар, но без человеческих останков. Три из них имели подвижные головы, что делало их похожими на марионетки. По словам исследователей, эти объекты могли использоваться в сложных ритуальных постановках, передающих сакральные смыслы.

Необычные экспрессивные лица фигурок привлекли особое внимание археологов. В зависимости от угла обзора они меняли выражение: сверху – радостные, с уровня глаз – суровые, а снизу – испуганные. Это могло усиливать драматический эффект во время ритуалов.

Фигурки выполнены в стиле, характерном для западного Эль-Сальвадора и южной Гватемалы. Другие предметы из этого же подношения, такие как нефритовые украшения, встречаются в Никарагуа, Коста-Рике и Панаме, что свидетельствует о древних связях между культурами.

Находка меняет представления об Эль-Сальвадоре в доколумбовую эпоху. Вместо культурной изоляции регион, вероятно, был частью сложной сети ритуальных и торговых взаимодействий, охватывавших значительную часть Центральной Америки.