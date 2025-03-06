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07:40, 6 марта 2025Экономика

Азиатский союзник США пригрозил Трампу отказом от инвестиций

Исиба: Пошлины США помешают Японии инвестировать в американскую экономику
Кирилл Луцюк

Фото: Pixabay

Тарифная политика США рискует поставить под вопрос японские инвестиции в американскую экономику. Об этом заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Его процитировало агентство «Прайм».

Как отметил глава правительства, если Вашингтон распространит свои пошлины на сталь, алюминий и автомашины на Японию, то это может помешать ей вкладывать деньги в США. Исиба напомнил, что именно благодаря японским инвестициям в США появилось много рабочих мест и выросли заработные платы. Однако для того, чтобы это продолжалось Япония не должна лишаться возможности зарабатывать.

В конце февраля сообщалось о том, что власти Японии надеются отговорить президента США Дональда Трампа от введения повышенных пошлин на японские товары. Одним из аргументов Токио станет то, что Япония экспортирует высококачественную сталь и алюминий, которые невозможно закупить в США.

Также есть сведения, что для умиротворения Трампа власти Японии могут поддержать строительство газопровода на Аляске длиной более 1000 километров и стоимостью 44 миллиарда долларов.

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