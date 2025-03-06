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18:52, 6 марта 2025Мир

Белый дом прокомментировал сообщения о лишении украинцев правового статуса в США

Левитт: Пока не было принято решения по правовому статусу украинцев в США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Пока не было принято никакого решения о том, лишать ли временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в США украинцев. Так публикацию агентства Reuters прокомментировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети X.

«Правда в том, что на данный момент никакого решения принято не было», — говорится в публикации.

Левитт подчеркнула, что анонимные источники агентства поделились фейковой новостью и не понимают, о чем говорят.

Ранее Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника из администрации президента Дональда Трампа и другие источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Белый дом планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч украинцев, которые проживают в США. Отмечалось, что соответствующее решение может быть принято уже в апреле.

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