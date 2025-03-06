Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:25, 6 марта 2025Путешествия

Бездомный мужчина с судимостью за насилие домогался 17-летней туристки в Европе

Алина Черненко

Фото: Charles Krupa / AP

Бездомный мужчина домогался молодой иностранной туристки в испанской Малаге. Подробностями истории поделился портал Sur in English.

По данным издания, инцидент произошел 26 февраля возле супермаркета в центре европейского города. Полицейским поступило сообщение о домогательствах к 17-летней девушке, которая ходила в магазин со своей подругой. Она приехала в Испанию с одноклассниками, чтобы отпраздновать окончание учебы.

Материалы по теме:
«Ты всегда под прицелом» От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
«Ты всегда под прицелом»От грабежа до изнасилования: какие опасности поджидают одиноких россиянок в путешествиях?
13 сентября 2024
Туристки из России страдают от сексуального насилия по всему миру. Какие страны особенно опасны для них?
Туристки из России страдают от сексуального насилия по всему миру. Какие страны особенно опасны для них?
7 февраля 2024

Иностранка рассказала стражам правопорядка, что когда она выходила из супермаркета, бездомный, просивший денег, схватил ее за бедра «непристойным образом» и попытался поцеловать в губы. Туристке удалось вырваться из его объятий и сбежать. Позже полицейские задержали подозреваемого — им оказался 30-летний мужчина, уже имевший судимость за сексуальное насилие.

Ранее в Испании турист решил проверить девственную плеву незнакомой пьяной девушки. После этого он оправдался фразой «в отпуске не считается».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Новая фаза операции и крайне сложная обстановка. Что военкоры говорят о боях в Курской области?

      Российские байдарочники и каноисты отказались от поездки на этап Кубка мира в Польшу

      Врач назвала указывающие на рак мозга едва заметные симптомы

      В Госдуме ответили Сарику Андреасяну после критики Тарковского

      На Западе заявили об одержимости Трампа разрушением ЕС

      В ВСУ проведут служебную проверку из-за перевода дефицитных специалистов в пехоту

      В России высказались о тайной встрече команды Трампа с Тимошенко и Порошенко

      Россиянка доверилась тарологу и потеряла миллион рублей

      Захарова назвала Макрона «атомным Оле-Лукойе» с ядерным зонтиком

      В Европе призвали прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше