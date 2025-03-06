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13:03, 6 марта 2025Путешествия

Бездыханную туристку с красной сыпью на теле нашли на пляже Таиланда

Khaosod: Бездыханную туристку с красной сыпью на теле нашли на пляже Пхукета
Алина Черненко

Фото: Chaiwat Subprasom / Reuters

Бездыханную туристку нашли на пляже популярного тайского курорта Пхукет. Об этом сообщает местное издание Khaosod.

По данным источника, инцидент произошел в среду, 5 марта, на пляже Ката. Женщина европейской внешности примерно 50 лет лежала лицом вниз на полотенце без признаков жизни. На ее теле были красные высыпания.

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Спасатели сообщили о своей находке полицейским, которые сразу же прибыли на место происшествия. Никаких следов борьбы или ран, указывающих на физическое насилие, они не обнаружили. Судмедэксперты провели предварительное расследование, а затем отвезли тело в больницу для более тщательного изучения.

Ранее на пляже в Великобритании при загадочных обстоятельствах нашли бездыханного человека. Полицейские назвали случившееся необъяснимым.

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