Брать кредит на покупку подарков к 8 Марта назвали плохой идеей

Экономист Хакимзянов: Покупать подарок на 8 Марта в кредит не стоит

Покупать подарки к 8 Марта в кредит — плохая идея, настаивает экономист, эксперт в области экономики, основатель транспортной компании ООО «Капитал» Рамиль Хакимзянов. Его слова приводит Life.ru.

Он пояснил, что подарок не является обязательной строкой расходов. «Лучше либо купить подарок попроще или пообещать подарить позже, либо сделать его своими руками», — посоветовал Хакимзянов и подчеркнул, что кредит в этом случае категорически не стоит брать. «Если у вас уже сейчас не хватает денег на текущие расходы в виде подарка, то нет гарантии, что этот дополнительный доход появится у вас позже», — предупредил эксперт.

Кредит на машину или ипотека в этом свете выглядят не так рискованно: машину или квартиру в случае непредвиденной ситуации можно будет продать. А с подарком это сделать не получится. Покупка в рассрочку тоже не самый лучший вариант: операция все равно пройдет через банк, а финансовая нагрузка вырастет в любом случае. «Нужно дарить на те суммы, которые вам сейчас доступны», — подытожил экономист.

Ранее стало известно, что по итогам января 2025 года проблемные долги россиян по кредитным картам, то есть просроченные более чем на 90 дней, выросли более чем на четверть (27 процентов) в годовом выражении, впервые превысив 0,5 триллиона рублей.