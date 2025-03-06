ЕС попросит Словакию и Украину урегулировать спор из-за российского газа

Reuters: ЕС попросит Словакию и Украину урегулировать спор из-за газа России

Европейский союз (ЕС) попросит Европейскую комиссию (ЕК), Словакию и Украину урегулировать спор из-за транзита российского газа. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Евросовет просит [Европейскую] комиссию, Словакию и Украину активизировать усилия по поиску решений проблемы транзита [газа], включая путем возобновления [поставок из России]», — отмечается в материале агентства.

6 февраля «Газпром» с 1 февраля возобновил поставки газа в Словакию после того, как в январе был остановлен транзит российского газа через Украину. Прокачка идет через газопровод «Турецкий поток», с апреля объемы должны вырасти в два раза. Через территорию Украины российский газ в восточноевропейскую республику не поступает до сих пор.