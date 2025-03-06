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00:23, 6 марта 2025Мир

Филиппо заявил о желании Макрона втянуть Францию в конфликт с Россией

Филиппо: Риторика Макрона о «российской угрозе» ведет к дальнейшей эскалации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Агрессивная риторика французского президента Эммануэля Макрона в отношении некой «российской угрозы» для Европы ведет к дальнейшей эскалации конфликта, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, она показывает его желание втянуть Францию в конфликт с Россией. «Этот человек хочет войны! Он целенаправленно драматизирует ситуацию, говоря о "российской угрозе", которая якобы повсюду», — подчеркнул политик.

По его словам, планы Макрона отправить военных на Украину — это преступление против мира.

Ранее президент Франции объявил Россию угрозой для Европы. Он заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза.

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