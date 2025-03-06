Филиппо заявил о желании Макрона втянуть Францию в конфликт с Россией

Филиппо: Риторика Макрона о «российской угрозе» ведет к дальнейшей эскалации

Агрессивная риторика французского президента Эммануэля Макрона в отношении некой «российской угрозы» для Европы ведет к дальнейшей эскалации конфликта, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, она показывает его желание втянуть Францию в конфликт с Россией. «Этот человек хочет войны! Он целенаправленно драматизирует ситуацию, говоря о "российской угрозе", которая якобы повсюду», — подчеркнул политик.

По его словам, планы Макрона отправить военных на Украину — это преступление против мира.

Ранее президент Франции объявил Россию угрозой для Европы. Он заявил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза.