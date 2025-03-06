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17:12, 6 марта 2025Из жизни

Гость сбежал со свадьбы и взорвал дом молодоженов

В США гость сбежал со свадьбы, взорвал дом молодоженов и погиб в огне
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: ABC7 Chicago

В штате Иллинойс, США, в огне не стало мужчины, который сбежал со свадьбы знакомых и взорвал их дом. Об этом пишет ABC7.

15 февраля Том Дэвис и Элени Вреттос играли свадьбу. В тот момент, когда они произносили брачные клятвы, в их доме прогремел взрыв. Огонь перекинулся на соседнее здание. Вреттос прибежала на пожар в свадебном платье. В момент взрыва в их доме остались шесть кошек. Что с ними стало — неизвестно. Из-за происшествия около 11 семьям пришлось эвакуироваться.

Прибывшая на место полиция нашла среди обломков мужчину. Им оказался 31-летний Энтони Авила-Пуэбла. Он был гостем на свадьбе Дэвиса и Вреттос, но в один момент пропал. Согласно записям с камеры видеонаблюдения, мужчина припарковал машину недалеко от дома молодоженов, а после занес туда канистры с легковоспламеняющейся жидкостью.

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Затем, как утверждают следователи, Авила-Пуэбла вернулся к машине с пустыми канистрами, снова зашел в дом, устроил там пожар и так и не вышел. Мотив мужчины все еще не известен. Полиции удалось узнать лишь то, что в том же доме жила его романтическая партнерша. Расследование продолжается.

Благодаря неравнодушным людям молодожены собрали 28 тысяч долларов (2,5 миллиона рублей) на новое жилье. Вреттос рассказала, что разрушенный дом 40 лет принадлежал ее семье, поэтому она остро ощущает эту потерю.

Ранее сообщалось, что новоиспеченную невесту из Пакистана не смогли спасти, после того как у нее случился сердечный приступ в день свадьбы. Ее не стало по дороге в больницу.

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