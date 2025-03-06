Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:36, 6 марта 2025Забота о себе

Гвинет Пэлтроу пожаловалась на ухудшившиеся из-за вредной привычки симптомы менопаузы

Актриса Пэлтроу стала пить по вечерам из-за пожаров, и у нее началась бессонница
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: AdMedia / Globallookpress.com

Американская актриса Гвинет Пэлтроу пожаловались на симптомы менопаузы, ухудшившиеся из-за одной вредной привычки. Слова 52-летней звезды цитирует People.

По словам Пэлтроу, из-за переживаний, вызванных разбушевавшимися в Лос-Анджелесе в начале 2025 года пожарами, она стала пить спиртное по вечерам каждый день. «Я принимаю лекарства и обычно вообще не пью много. Может быть, по одной порции спиртного в неделю. Но тогда мои симптомы полностью вышли из-под контроля», — рассказала она.

Пэлтроу отметила, что всегда испытывала проблемы со сном. Во время климакса они усилились, а алкоголь сделал бессонницу особенно тяжелой. «Я просто просыпалась и меня раздавливала тревога, какой никогда не было в жизни. И я лежала по шесть часов, думая о каждой ошибке, которую когда-либо совершила, о чувствах каждого, кого когда-либо обидела, обо всем плохом. Это было безумие», — сказала она.

Материалы по теме:
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?
10 декабря 2024
«Власть обрушилась стремительно» Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?
«Власть обрушилась стремительно»Почему пал режим Башара Асада и как события в Сирии изменят ситуацию на Ближнем Востоке?
9 декабря 2024

Гинеколог Мэри Клэр Хейвер подтвердила, что ее пациентки в менопаузе часто сталкиваются с нарушениями сна, если употребляют алкоголь. Врач добавила, что женщинам, которые употребляют спиртное, тяжелее переносить приливы.

Мои пациентки в менопаузе часто сокращают употребление алкоголя или просто бросают пить, потому что оно того не стоит. Они не восстанавливаются так же, как раньше. Алкоголь остается в организме намного дольше

Мэри Клэр Хейверврач-гинеколог

Ранее врачи оценили метод американской актрисы Дженнифер Энистон облегчить проявления менопаузы. 55-летняя Энистон рассказала, что после травмы спины придерживается фитнес-плана Pvolve, в основе которого — упражнения с утяжелителями и занятия на тренажерах с сопротивлением.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он исчезнет навсегда в мае 2027 года». Макрон назвал Россию угрозой для Европы. Что на это ему ответили в Москве?

      В США назвали прекращение передачи разведданных Украине гарантией победы России

      Продажи алкоголя в одном из российских регионов рухнули

      Путин назначил посла России в США

      Опубликовано видео взятия в плен бойцов ВСУ в Курской области российскими военными

      В ВСУ признали утрату инициативы на поле боя на фоне остановки помощи США

      В НАТО назвали потенциальные места утечек разведданных

      Сын Трампа назвал Зеленского психопатом и сразу удалил пост

      В Армении сообщили о готовности Пашиняна «кинуться в объятья России»

      Глава Минспорта и ОКР пообещал заступаться за получивших нейтральный статус россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше