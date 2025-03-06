Гвинет Пэлтроу пожаловалась на ухудшившиеся из-за вредной привычки симптомы менопаузы

Актриса Пэлтроу стала пить по вечерам из-за пожаров, и у нее началась бессонница

Американская актриса Гвинет Пэлтроу пожаловались на симптомы менопаузы, ухудшившиеся из-за одной вредной привычки. Слова 52-летней звезды цитирует People.

По словам Пэлтроу, из-за переживаний, вызванных разбушевавшимися в Лос-Анджелесе в начале 2025 года пожарами, она стала пить спиртное по вечерам каждый день. «Я принимаю лекарства и обычно вообще не пью много. Может быть, по одной порции спиртного в неделю. Но тогда мои симптомы полностью вышли из-под контроля», — рассказала она.

Пэлтроу отметила, что всегда испытывала проблемы со сном. Во время климакса они усилились, а алкоголь сделал бессонницу особенно тяжелой. «Я просто просыпалась и меня раздавливала тревога, какой никогда не было в жизни. И я лежала по шесть часов, думая о каждой ошибке, которую когда-либо совершила, о чувствах каждого, кого когда-либо обидела, обо всем плохом. Это было безумие», — сказала она.

Гинеколог Мэри Клэр Хейвер подтвердила, что ее пациентки в менопаузе часто сталкиваются с нарушениями сна, если употребляют алкоголь. Врач добавила, что женщинам, которые употребляют спиртное, тяжелее переносить приливы.

Мои пациентки в менопаузе часто сокращают употребление алкоголя или просто бросают пить, потому что оно того не стоит. Они не восстанавливаются так же, как раньше. Алкоголь остается в организме намного дольше Мэри Клэр Хейвер врач-гинеколог

Ранее врачи оценили метод американской актрисы Дженнифер Энистон облегчить проявления менопаузы. 55-летняя Энистон рассказала, что после травмы спины придерживается фитнес-плана Pvolve, в основе которого — упражнения с утяжелителями и занятия на тренажерах с сопротивлением.