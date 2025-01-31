Врачи оценили метод Дженнифер Энистон облегчить проявления менопаузы

People: Упражнения с утяжелителями восстанавливают мышечную силу при менопаузе

Врачи оценили метод американской актрисы Дженнифер Энистон облегчить проявления менопаузы. Результаты исследования Эксетерского университета (Великобритания) опубликовало издание People.

55-летняя Энистон рассказала, что после травмы спины придерживается фитнес-плана Pvolve, в основе которого — упражнения с утяжелителями и занятия на тренажерах с сопротивлением. По словам актрисы, такие тренировки помогают ей поддерживать мышцы в тонусе. «Это очень хорошо, особенно, когда мы вступаем в наши прекрасные старшие периоды жизни, когда мы должны быть добрее к своему телу», — отметила она.

Ученые университета изучили данные 70 женщин в пременопаузе, постменопаузе или менопаузе и выяснили, что у женщин, придерживавшихся фитнес-плана Энистон в течение 12 недель, показатели силы нижней части тела увеличились на 19 процентов. При этом подвижность и способность удерживать равновесие у них стали выше на 10 процентов, а гибкость — на 21 процент. Также у участниц эксперимента было зафиксировано увеличение мышечной массы без увеличения общей массы тела.

У женщин часто наблюдается снижение мышечной силы и равновесия незадолго до, во время и после менопаузы. В конечном итоге это увеличивает риск падений и переломов в более позднем возрасте, особенно переломов шейки бедра, поэтому так важно найти способ для женщин сохранять силу и равновесие по мере увеличения возраста Фрэнсис Стивенс спортивный врач, руководитель исследования

Врачи добавили, что из-за падения уровня эстрогена во время менопаузы у женщин обычно происходит значительная потеря костной массы. Упражнения с утяжелителями могут помочь им укрепить кости, одновременно замедляя потерю костной массы, заключили они.

Ранее Дженнифер Энистон решила отказаться от косметологических процедур после критики фанатов ее внешности. По данным прессы, 55-летняя артистка, которая столкнулась с хейтом со стороны общественности по поводу ее отекшего лица, намерена больше не прибегать к инъекциям филлеров.

