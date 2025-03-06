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14:07, 6 марта 2025Россия

Коллекцию наград Великой Отечественной войны нашли у уничтоженного под Курском бойца ВСУ

Награды Великой Отечественной войны нашли у уничтоженного под Курском бойца ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Коллекцию наград за участие в Великой Отечественной войны нашли у уничтоженного в Курской области бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

На опубликованном снимке видно два ордена «Отечественная война» и около десятка медалей, в том числе медаль За отвагу.

По данным канала, награды украинский солдат похитил. С какой целью он собирал медали, неизвестно.

Ранее житель Курской области описал поведение солдат ВСУ словами «выносили все». Их действия россиянин, лишившийся таким образом двух автомобилей, назвал мародерством.

ЖЗЛ
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