Коллекцию наград Великой Отечественной войны нашли у уничтоженного под Курском бойца ВСУ

Награды Великой Отечественной войны нашли у уничтоженного под Курском бойца ВСУ

Коллекцию наград за участие в Великой Отечественной войны нашли у уничтоженного в Курской области бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

На опубликованном снимке видно два ордена «Отечественная война» и около десятка медалей, в том числе медаль За отвагу.

По данным канала, награды украинский солдат похитил. С какой целью он собирал медали, неизвестно.

Ранее житель Курской области описал поведение солдат ВСУ словами «выносили все». Их действия россиянин, лишившийся таким образом двух автомобилей, назвал мародерством.