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11:09, 19 февраля 2025Россия

Житель Курской области высказался о мародерстве ВСУ фразой «выносили все»

ТАСС: ВСУ выносили все из пустых домов в освобожденном Николаево-Дарьино
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Globallookpress.com

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «выносили все» из пустых домов в населенном пункте Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом в беседе с военными следователями сообщил местный житель, его слова приводит ТАСС.

«Зачищали пустые хаты. Кто уехал, все бросил. Это же мародерство. Выносили все. У нас две машины забрали. И вот с домов тоже все выносили», — сказал мужчина.

Он добавил, что оккупировавшие село украинские военные перекрыли дорогу в сторону России и не выпускали местных жителей.

Николаево-Дарьино, которое располагается под оккупированной ВСУ Суджей, перешло под контроль России 27 января. Населенный пункт расположен на границе с Сумской областью Украины, поэтому служил для ВСУ важным логистическим узлом для снабжения боеприпасами и провизией на курском направлении.

Впоследствии стало известно, что солдаты ВСУ расправились почти над всеми мужчинами в Николаево-Дарьино, чудом удалось выжить только одному из них. Жители села находились в заложниках полгода, на помощь после освобождения к ним пришли российские десантники — они в мороз переходили реку вброд и помогали местным.

ЖЗЛ
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