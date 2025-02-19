ТАСС: ВСУ выносили все из пустых домов в освобожденном Николаево-Дарьино

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) «выносили все» из пустых домов в населенном пункте Николаево-Дарьино в Курской области. Об этом в беседе с военными следователями сообщил местный житель, его слова приводит ТАСС.

«Зачищали пустые хаты. Кто уехал, все бросил. Это же мародерство. Выносили все. У нас две машины забрали. И вот с домов тоже все выносили», — сказал мужчина.

Он добавил, что оккупировавшие село украинские военные перекрыли дорогу в сторону России и не выпускали местных жителей.

Николаево-Дарьино, которое располагается под оккупированной ВСУ Суджей, перешло под контроль России 27 января. Населенный пункт расположен на границе с Сумской областью Украины, поэтому служил для ВСУ важным логистическим узлом для снабжения боеприпасами и провизией на курском направлении.

Впоследствии стало известно, что солдаты ВСУ расправились почти над всеми мужчинами в Николаево-Дарьино, чудом удалось выжить только одному из них. Жители села находились в заложниках полгода, на помощь после освобождения к ним пришли российские десантники — они в мороз переходили реку вброд и помогали местным.