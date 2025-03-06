Мать актера сериала «Вампиры средней полосы» отреагировала на уголовное дело против сына

Мать актера Калюжного удивилась информации об уголовном деле против сына

Мать актера сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного Наталья прокомментировала информацию о возбуждении уголовного дела против сына. Ее цитирует Super.ru в Telegram.

«Он учится официально в "Синергии". Он сдал сессию. Я не понимаю, что происходит», — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что Глеб Калюжный приехал с адвокатом к следователю для урегулирования ситуации по уголовному делу об уклонении от службы в армии.

До этого появилась информация о том, что актер пытался сымитировать сотрясение мозга, предположительно, чтобы избежать призыва в армию.