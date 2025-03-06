Мать актера сериала «Вампиры средней полосы» отреагировала на уголовное дело против сына

Мать актера сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного Наталья прокомментировала информацию о возбуждении уголовного дела против сына. Ее цитирует Super.ru в Telegram.
«Он учится официально в "Синергии". Он сдал сессию. Я не понимаю, что происходит», — сказала женщина.
Ранее сообщалось, что Глеб Калюжный приехал с адвокатом к следователю для урегулирования ситуации по уголовному делу об уклонении от службы в армии.
До этого появилась информация о том, что актер пытался сымитировать сотрясение мозга, предположительно, чтобы избежать призыва в армию.