Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:45, 6 марта 2025Культура

Мать актера сериала «Вампиры средней полосы» отреагировала на уголовное дело против сына

Мать актера Калюжного удивилась информации об уголовном деле против сына
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Мать актера сериала «Вампиры средней полосы» Глеба Калюжного Наталья прокомментировала информацию о возбуждении уголовного дела против сына. Ее цитирует Super.ru в Telegram.

«Он учится официально в "Синергии". Он сдал сессию. Я не понимаю, что происходит», — сказала женщина.

Ранее сообщалось, что Глеб Калюжный приехал с адвокатом к следователю для урегулирования ситуации по уголовному делу об уклонении от службы в армии.

До этого появилась информация о том, что актер пытался сымитировать сотрясение мозга, предположительно, чтобы избежать призыва в армию.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сильно прилетело». Россия ударила по отелю в родном городе Зеленского. Целью могли быть французские наемники

    В Совфеде указали на желание Польши начать войну с Россией

    В России раскритиковали идею о парковках для такси во дворах

    Появились кадры после взрыва банкомата в Москве

    Токаев провел телефонный разговор с Путиным

    Администрация Трампа начала массовые сокращения в ЦРУ

    Стали известны вероятные причины смерти режиссера фильма о президенте России

    В Британии рассказали о бесполезности Storm Shadow из-за США

    Зеленского предупредили о необходимости уступок ради помощи США

    Стилист Лисовец перечислил вышедшие из моды вещи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше