Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:48, 6 марта 2025Экономика

Москвичи пожаловались на нашествие крыс возле дома

Жильцы дома на севере Москвы пожаловались на нашествие крыс
Полина Кислицына (Редактор)

Жильцы дома на севере Москвы пожаловались, что его атаковали крысы. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва 125».

Речь идет о доме на Большой Академической улице. По словам жильцов, одной из причин нашествия грызунов является то, что некоторые соседи подкармливают птиц у подъезда, тем самым создавая кормовую базу и первым, и вторым. Помимо этого, дом служит для крыс укрытием.

На записи, сделанной местным жителем, можно увидеть, как более десятка крыс бегают возле одного из подъездов дома и пищат.

Ранее об аналогичной ситуации рассказали жители Зеленограда. По их словам, неизвестные намеренно прикармливают крыс возле остановки «Крюковская эстакада», благодаря чему они расплодились до стаи из нескольких десятков грызунов.

    Обсудить
    Последние новости

    США потребовали от Украины согласиться на быстрое прекращение огня с Россией

    Москвичи пожаловались на нашествие крыс возле дома

    Пенсионерка из Москвы расправилась с собутыльником

    Россиянам назвали особенности русского стиля в интерьере

    Верку Сердючку отказались выпускать с Украины

    В Татарстане раскритиковали Губерниева

    Путин не сдержал эмоций после рассказа матери о самопожертвовании ее сына на СВО

    Тысячи людей в Европе остались без зарплаты из-за редкого сбоя

    Российский бренд представил платье как у Бьянки Цензори на «Грэмми» за 21 тысячу рублей

    Объяснен принцип выбора мужчинами цветов на 8 Марта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше