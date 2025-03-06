Москвичи пожаловались на нашествие крыс возле дома

Жильцы дома на севере Москвы пожаловались на нашествие крыс

Жильцы дома на севере Москвы пожаловались, что его атаковали крысы. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва 125».

Речь идет о доме на Большой Академической улице. По словам жильцов, одной из причин нашествия грызунов является то, что некоторые соседи подкармливают птиц у подъезда, тем самым создавая кормовую базу и первым, и вторым. Помимо этого, дом служит для крыс укрытием.

На записи, сделанной местным жителем, можно увидеть, как более десятка крыс бегают возле одного из подъездов дома и пищат.

Ранее об аналогичной ситуации рассказали жители Зеленограда. По их словам, неизвестные намеренно прикармливают крыс возле остановки «Крюковская эстакада», благодаря чему они расплодились до стаи из нескольких десятков грызунов.