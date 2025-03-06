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12:51, 6 марта 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли объем поступавших Киеву от Вашингтона разведданных

Politico: 80 % разведданных Киев получал от стран-союзников, в основном от США
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Почти все разведданные Киев получал от стран-союзников, преимущественно их предоставляли Соединенные Штаты. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимный источник в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Человек, которому была предоставлена анонимность для обсуждения секретной военной информации, сказал, что 80 процентов разведывательных данных Украины поступает от стран-союзников, в основном от США», — говорится в публикации.

По словам собеседника издания, по состоянию на среду, 5 марта, Украина продолжала получать некоторые разведданные. Однако представитель ВСУ отказался уточнять, какие именно страны передавали их Киеву.

Ранее представитель украинской военной разведки заявил, что у Киева есть план Б на случай, если США прекратят предоставлять Украине разведданные. Суть данного плана он раскрывать не стал.

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