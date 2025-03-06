На Западе заявили об одержимости Трампа разрушением ЕС

Politico: Трамп одержим идеей разрушить ЕС

Администрация президента США Дональда Трампа одержима идеей разрушения Европейского союза (ЕС) и перестройки его таким образом, чтобы в сообществе большую роль играли национальные правительства, а не европейские институты. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«То, что сделал [вице-президент США Джей Ди] Вэнс в Мюнхене, демонстрирует желание разрушить прогрессивный Евросоюз, чтобы создать новый, который был бы поистине союзником США и представлял бы собой Европу стран с консервативным уклоном», — отметил профессор международных отношений в Калифорнийском университете в Лувене и эксперт по отношениям между ЕС и США Танги Струйе де Свиланде.

При этом, как сообщает издание, некоторые «пессимистично настроенные» европейские источники утверждают, что администрация американского лидера «одержима» идеей поддержки популистских националистических сил в Европе, чтобы помочь разрушить ЕС и превратить его в «гораздо более свободную конфедерацию стран, каждая из которых будет в большей степени обязана США».

28 февраля газета El Pais со ссылкой на источники сообщила, что Трамп больше не видит в ЕС союзника, а рассматривает сообщество в качестве противника. Также издание обратило внимание на сложность в контактах между европейским руководством и американской администрацией.