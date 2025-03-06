На Западе Зеленскому предрекли отстранение от власти руками Трампа

Профессор Дизен: Трамп уберет Зеленского в случае отказа от мирных переговоров

Президент США Дональд Трамп отстранит украинского лидера Владимира Зеленского от власти в случае отказа от мирных переговоров. Такое предположение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Если Зеленский откажется от дипломатического подхода, то Трамп, скорее всего, уберет его», — написал он.

Отмечается, что таким образом профессор прокомментировал статью Politico о переговорах американских чиновников с украинской оппозицией.

Ранее стало известно, что США провели тайные переговоры с оппонентами Зеленского. Уточняется, что в разговоре принимали участие бывший премьер Украины Юлия Тимошенко и члены партии бывшего украинского лидера Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).