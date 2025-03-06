Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:29, 6 марта 2025Забота о себе

Названа главная причина потери слуха

Врач Вылегжанина: Возрастные изменения чаще всего приводят к ухудшению слуха
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Одна из самых частых причин ухудшения слуха — это возрастные изменения, рассказала сурдолог-оториноларинголог Лариса Вылегжанина. Эту и другие главные причины потери слуха она назвала в беседе с «Известиями».

Вылегжанина объяснила, что с возрастом слуховые клетки повреждаются, из-за чего и ухудшается слух. «Эта форма тугоухости называется возрастной сенсоневральной потерей слуха. Она встречается у большинства людей старше 60 лет», — уточнила она.

Другой причиной врач назвала шумовое повреждение. По ее словам, длительное нахождение в условиях повышенного уровня шума, например, на концертах или при прослушивании громкой музыки через наушники может вызвать необратимые изменения.

Кроме того, к потере слуха могут привести вирусные и бактериальные заболевания, например, несвоевременно вылеченный отит, черепно-мозговые травмы и генетический особенности, добавила Вылегжанина. Она объяснила, что некоторые люди рождаются с предрасположенностью к подобным нарушениям, поэтому их слух может ухудшаться с возрастом быстрее, чем у других. Одним из генетических заболеваний, которые могут стать причиной постепенного снижения слуха, врач назвала отосклероз.

Материалы по теме:
Защитная реакция Что необходимо знать об иммунитете
Защитная реакцияЧто необходимо знать об иммунитете
24 февраля 2021
Сплошная вялость Как избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
Сплошная вялостьКак избавиться от болезни, которую часто путают с авитаминозом
14 сентября 2020

Чтобы защититься от ухудшения слуха, доктор рекомендовала при посещении шумных мест использовать беруши или специальные наушники с функцией шумоподавления, а также ограничивать громкость при прослушивании музыки или просмотре фильмов. Также врач порекомендовала соблюдать гигиену ушей, избегая чрезмерного использования ватных палочек и других предметов, которые могут повредить ушной канал. Важной мерой профилактики должны стать периодические осмотры у врача, заключила она.

Ранее врач-оториноларинголог Марина Евсикова рассказала о причинах появления звона в ушах. По ее словам, этот симптом возникает при заболеваниях органов слуха, опухолях и из-за приема некоторых лекарств.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это не слишком адекватно». Почему Макрон не хочет завершения конфликта на Украине и готов применить ядерное оружие?

    Стало известно о подготовке заявления в отношении Оксимирона в Великобританию

    Маск предрек Зеленскому поражение на выборах

    В Раде призвали провести на Украине Нюрнбергский трибунал и «демайданизацию»

    Россиянам дали советы для защиты от продающих цветы перед 8 Марта мошенников

    «Криптоцарь» Белого дома рассказал об утраченных США миллиардах долларов

    Выявлено влияние алкоголя на поведение

    Президент Польши призвал Зеленского к спокойным переговорам с США

    Сын Тарковского прокомментировал слова Андреасяна о ненависти к режиссеру

    В российском регионе рыбаки выловили в реке газ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше