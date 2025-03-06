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10:27, 6 марта 2025Россия

Названы возможные последствия речи о «российской угрозе» для Макрона

Политолог Бовт: Речь президента Франции Макрона была не самым удачным ходом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Justin Tallis / Reuters

Речь президента Франции Эммануэля Макрона, в которой он объявил о «российской угрозе» для Европы является не самым удачным ходом. Так действия французского лидера назвал российский политолог Георгий Бовт, его слова приводит BFM.RU.

Как заявил эксперт, у этого шага Макрона есть последствия — агрессивная милитаристская позиция автоматически лишает его возможности выступать в качестве посредника между Евросоюзом и Россией по украинскому конфликту.

«Это, наверное, был не самый удачный ход с его стороны (...) В качестве такого ястреба его Москва принимать не будет», — заявил Бовт.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что вызвавшая резонанс речь Макрона была в определенном смысле «выдающейся».

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