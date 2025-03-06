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04:56, 6 марта 2025Россия

Названы запрещенные для перевозки в авто предметы

Адвокат Кудерко предупредила об уголовном деле за провоз в авто запрещенных книг
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Адвокат Елена Кудерко рассказала, что запреты на перевозку в салоне автомобиля более чем обширны. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт напомнила, что перечень веществ и предметов, запрещенных к перевозке в легковом транспорте, регулируется различными нормативными актами, среди которых закон «О транспортной безопасности». В списке указаны взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, баллоны с газом, химикаты, а также запрещенные книги. За нарушение правил россиянам грозит уголовное дело, отметила адвокат.

Кудерко добавила, что некоторые предметы можно перевозить в авто с оговоркой. Например, крупногабаритную бытовую технику — если она закреплена внутри салона.

Ранее пять книжных сайтов внесли в реестр запрещенной в России информации. Соответствующее решение принял Роскомнадзор.

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