Названы запрещенные для перевозки в авто предметы

Адвокат Кудерко предупредила об уголовном деле за провоз в авто запрещенных книг

Адвокат Елена Кудерко рассказала, что запреты на перевозку в салоне автомобиля более чем обширны. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт напомнила, что перечень веществ и предметов, запрещенных к перевозке в легковом транспорте, регулируется различными нормативными актами, среди которых закон «О транспортной безопасности». В списке указаны взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, баллоны с газом, химикаты, а также запрещенные книги. За нарушение правил россиянам грозит уголовное дело, отметила адвокат.

Кудерко добавила, что некоторые предметы можно перевозить в авто с оговоркой. Например, крупногабаритную бытовую технику — если она закреплена внутри салона.

Ранее пять книжных сайтов внесли в реестр запрещенной в России информации. Соответствующее решение принял Роскомнадзор.

