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19:18, 6 марта 2025Бывший СССР

Новый посол Украины в Венгрии вручил верительную грамоту президенту страны

Страна.ua: посол Украины в Венгрии Шандор вручил президенту верительную грамоту
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Федор Шандор

Федор Шандор. Кадр: Перший / YouTube

Новый посол Украины в Венгрии Федор Шандор вручил верительную грамоту президенту республики Тамашу Шуйоку. Об этом передает издание «Страна.ua».

«24 февраля посольство сообщало о прибытии Шандора в Будапешт. 26 февраля он вручил грамоты венгерскому МИД», — добавляет издание.

Как отмечает «Страна.ua», в Венгрии более двух лет не было украинского посла. Шандор был назначен на эту должность в декабре 2024 года.

Ранее стало известно, что Европейский союз приостановил разработку пакета военной помощи Украине на 20 миллиардов евро из-за позиции Венгрии. Как сообщается, Венгрия сорвала принятие предложенного главой евродипломатии Каей Каллас плана военной помощи Украине на фоне остановки поставок оружия США.

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