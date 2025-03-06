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20:30, 6 марта 2025Забота о себе

Объяснен принцип выбора мужчинами цветов на 8 Марта

Психолог Медведева: Мужчины не придают скрытый смысл букету на 8 Марта
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Мужчины не придают скрытый смысл букету на 8 Марта, считает клинический психолог Майя Медведева. Принцип, которым они обычно руководствуются при выборе цветов, специалист объяснила Пятому каналу.

По словам Медведевой, в действительности мужчины не придают такого значения цветам, как женщины, поэтому выбирают их скорее неосознанно. С помощью букета они пытаются выразить свои чувства к избраннице. Тем не менее, как отметила психолог, некоторые цветы могут говорить об отношении мужчины.

Так, алые розы являются классическим букетом для любимой женщины, они могут указывать на страсть или стабильные и длительные отношения. По этой причине такой букет обычно дарят женам, матерям или дочерям. Если же у мужчины есть любовница, она получит от него аналогичный букет на 8 Марта. В то же время если мужчина на каждый праздник дарит один и тот же стандартный набор цветов, это может говорить о том, что отношения пары находятся в режиме стагнации, предупредила Медведева.

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При этом, по мнению психолога, экзотические цветы могут выбирать на стадии влюбленности, а белые и нежно-розовые тюльпаны преподносят тем, к кому испытывают нежность, — например, дочерям. Альтернативным вариантом для проявления подобных чувств психолог назвала ромашки и герберы.

Старшему поколению — матерям, тещам или бабушкам — мужчины чаще всего в подарок дарят цветы ярких оттенков, например, фиолетовые ирисы, синие розы или красные гвоздики, рассказала Медведева. «С точки зрения психологии этот выбор обусловлен сильными и зачастую противоречивыми чувствами по отношению к возрастным дамам. С одной стороны, мужчина может испытывать благодарность к матери, а с другой — недовольство и обиду за какие-то моменты в прошлом», — объяснила она.

Ранее директор иркутского МУПЭП «Горзеленхоз» Виктория Стець назвала простой способ продлить срок жизни подаренному на 8 Марта букету тюльпанов. Она обратила внимание на то, что тюльпаны любят прохладу и тень, поэтому сохранить их свежесть надолго поможет холодная вода — ее температура должна быть не выше трех-четырех градусов.

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