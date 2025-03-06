Обнаружена неожиданная польза грубых ругательств

Психолог Стивенс: Ругань помогает облегчить боль

Британские психологи Олли Робертсон и Ричард Стивенс обнаружили, что ругательства помогают облегчить боль. В беседе с The Washington Post они рассказали, какую неожиданную пользу приносит брань.

В одном из своих исследований психологи смогли связать ругательства с гипоалгезией — уменьшением боли. У людей, которые использовали грубые ругательства после травмы, по их данным, на 32 процента увеличивался болевой порог и на 33 процента увеличилась переносимость боли по сравнению с теми, кто этого не делал. Кроме того, грубые ругательства сильнее влияли на переносимость боли по сравнению с их пристойными или шуточными заменами.

По словам Стивенса, это, вероятно, связано с тем, что ругань, вызванная болью, вызывает реакцию организма, похожую на реакцию на стресс «бей или беги», при которой у человека учащается сердцебиение, а в мышцы выбрасывается адреналин. Робертсон и Стивенс также отметили, что этот эффект есть от брани на любом языке.

Физиотерапевт Ник Уошмут, комментируя исследование, порекомендовал людям использовать это в жизни: например, грубо ругаться, ударившись ногой. «Ругайтесь от одного раза в секунду до одного раза в три секунды с нормальной громкостью речи», — посоветовал он.

Ранее диетолог Эмма Патель рассказала, какие продукты помогают облегчить боль в суставах. Она порекомендовала есть жирные сорта рыбы, такие как лосось, скумбрия, форель и сардины, а также имбирь, оливковое масло и ягоды.