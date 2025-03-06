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01:08, 6 марта 2025Мир

В США заявили о передаче Украине данных «оборонительного» назначения

CBS: США продолжают делиться с Украиной данными «оборонительного» назначения
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

США продолжают передавать Украине данные «оборонительного» назначения, рассказали три анонимных источника в американской администрации телеканалу CBS.

По данным журналистов, США приостановили отправку данных, которые они называют «летальными», в частности координат для дальнобойных систем залпового огня HIMARS. В то же время они продолжают делиться информацией «оборонительного» характера, указали источники.

Ранее издание Financial Times (FT) писало, что спецслужбы США перестали давать разведывательные данные Киеву, но передают информацию о ходе конфликта своим союзникам. Вашингтон полностью заморозил контакты по линии разведывательных ведомств.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали получать данные для точечных ударов.

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