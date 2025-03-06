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10:08, 6 марта 2025Россия

Опубликовано видео взятия в плен бойцов ВСУ в Курской области российскими военными

РИА Новости опубликовало видео взятия в плен бойцов ВСУ в Курской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео взятия в плен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области военнослужащими 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады группировки войск «Север». Ролик опубликовало агентство РИА Новости.

На кадрах видно, как российский военный замечает в устроенном в лесополосе укрытии солдат противника и докладывает, что его группа берет их в плен. Затем на улицу с поднятыми руками выводят одного из бойцов ВСУ.

По словам помощника начальника разведки бригады с позывным Зенит, его группе из четырех человек поступила задача обследовать участок лесополосы. В результате бойцы обнаружили несколько оборудованных позиций противника и взяли в плен порядка 10 военнослужащих ВСУ.

Зенит добавил, что в ходе эвакуации отряд был атакован украинским беспилотником «Баба-Яга», который начал сбрасывать мины на пленных и захвативших их россиян.

Ранее сообщалось о взятии в плен 11 украинских бойцов в лесном массиве на юге Суджанского района. Идет ли речь о тех же бойцах ВСУ, неизвестно.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа 2024 года. Обстреляв приграничную Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 5 марта, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении более 65 060 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники.

ЖЗЛ
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