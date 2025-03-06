Педиатр раскрыла способ определить опасную игрушку

Педиатр Мескина: Детские игрушки должны быть нетоксичными

Некоторые игрушки могут быть опасны для детей, заявила врач-педиатр Елена Мескина. Способы определить их она раскрыла в беседе с Life.ru

«Игрушки должны быть сделаны из нетоксичных материалов. Были случаи, когда игрушки содержали формальдегид или красители, вызывающие аллергию у детей. Вопрос безопасности — ключевой, особенно учитывая, что дети очень активны и шустры», — отметила доктор.

Врач добавила, что при выборе игрушек важно учитывать возраст ребенка. По ее словам, маленькие дети могут случайно проглотить детали.

Мескина добавила, что игрушки должны оказывать развивающий эффект, воспитывать социальные навыки и помогать осваивать социальные роли. Кроме того, по мнению педиатра, игрушки не должны вызывать у ребенка негативные эмоции и пугать их.

Ранее педиатр Елизавета Даутова призвала не растирать детей спиртом и уксусом при простуде. Она пояснила, что такие действия могут вызвать всасывание токсичных веществ, ожоги и раздражение кожи, а также отравление.