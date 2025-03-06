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16:31, 6 марта 2025Забота о себе

Педиатр раскрыла способ определить опасную игрушку

Педиатр Мескина: Детские игрушки должны быть нетоксичными
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PhotoJuli86 / Shutterstock / Fotodom

Некоторые игрушки могут быть опасны для детей, заявила врач-педиатр Елена Мескина. Способы определить их она раскрыла в беседе с Life.ru

«Игрушки должны быть сделаны из нетоксичных материалов. Были случаи, когда игрушки содержали формальдегид или красители, вызывающие аллергию у детей. Вопрос безопасности — ключевой, особенно учитывая, что дети очень активны и шустры», — отметила доктор.

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Врач добавила, что при выборе игрушек важно учитывать возраст ребенка. По ее словам, маленькие дети могут случайно проглотить детали.

Мескина добавила, что игрушки должны оказывать развивающий эффект, воспитывать социальные навыки и помогать осваивать социальные роли. Кроме того, по мнению педиатра, игрушки не должны вызывать у ребенка негативные эмоции и пугать их.

Ранее педиатр Елизавета Даутова призвала не растирать детей спиртом и уксусом при простуде. Она пояснила, что такие действия могут вызвать всасывание токсичных веществ, ожоги и раздражение кожи, а также отравление.

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