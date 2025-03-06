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16:49, 6 марта 2025Россия

Под Москвой военный избил до сотрясения семиклассника за шутки над его дочерью

В Щелково военный избил семиклассника до сотрясения за шутки над его дочерью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В подмосковном городе Щелково военный избил семиклассника до сотрясения за шутки над его дочерью. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Конфликт между взрослым мужчиной и несовершеннолетним произошел в школе №10. Отец специально пришел в учреждение, чтобы пообщаться с обидчиком дочери. По версии родителя, подросток подтрунивал над одноклассницей и распускал нелицеприятные слухи о ее поведении.

Мужчина набросился на юношу с кулаками в коридоре и пообещал «оторвать ему башку». После потасовки родители семиклассника отвели его в больницу, где медики диагностировали у него сотрясение и ушибы разных частей тела.

Ранее стало известно, что в Краснодаре мигрант-водитель маршрутки избил волонтерку, помогающую бойцам специальной военной операции. Пострадавшая женщина обратилась в полицию.

ЖЗЛ
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