Под Москвой военный избил до сотрясения семиклассника за шутки над его дочерью

В Щелково военный избил семиклассника до сотрясения за шутки над его дочерью

В подмосковном городе Щелково военный избил семиклассника до сотрясения за шутки над его дочерью. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Конфликт между взрослым мужчиной и несовершеннолетним произошел в школе №10. Отец специально пришел в учреждение, чтобы пообщаться с обидчиком дочери. По версии родителя, подросток подтрунивал над одноклассницей и распускал нелицеприятные слухи о ее поведении.

Мужчина набросился на юношу с кулаками в коридоре и пообещал «оторвать ему башку». После потасовки родители семиклассника отвели его в больницу, где медики диагностировали у него сотрясение и ушибы разных частей тела.

Ранее стало известно, что в Краснодаре мигрант-водитель маршрутки избил волонтерку, помогающую бойцам специальной военной операции. Пострадавшая женщина обратилась в полицию.