Полиция наткнулась на разлагающееся тело трансгендера в квартире туриста в Колумбии

Полиция наткнулась на разлагающееся тело трансгендерной женщины (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) в квартире британского туриста в колумбийском городе Медельин. Подробностями истории поделился таблоид Daily Mail (DM).

Как пишет источник, стражей правопорядка вызвали соседи британца, которые почувствовали «сильный запах». Правоохранители прибыли в арендованный дом иностранца, расположенный в центральном районе города под названием Бостон, и обнаружили там полуголую жертву в крови со связанными за спиной руками. По данным местных СМИ, на ней были только футболка и носки.

В материале также говорится, что британец снял жилье около месяца назад. Он исчез после того как соседи услышали громкие звуки и «торопливые движения» рано утром в воскресенье, 2 марта. Была ли жертва официально опознана или начала ли полиция расследование преступления, пока неизвестно.

Ранее американского туриста без признаков жизни нашли в ограбленной съемной квартире в Испании. На его теле обнаружили следы насилия.

