Попытка приготовить самогон закончилась для российской пары в больнице

В Башкирии начали проверку из-за пострадавших от взрыва самогонного аппарата

В республике Башкортостан организована проверка после сообщения о хлопке вследствие возгорания горючих паров. Об этом в четверг, 6 марта, сообщает официальный представитель следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, в результате вспышки горючих паров пострадали мужчина и женщина. Пара россиян была доставлена в больнице. Как пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, предполагается, что взорвался аппарат с помощью которого пострадавшие пытались изготовить самогон.

Организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления причин произошедшего и дачи ситуации правовой оценки.

Ранее в городе Ангарске Иркутской области один человек пострадал из-за загоревшегося самогонного аппарата.