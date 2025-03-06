Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:49, 6 марта 2025Силовые структуры

Попытка приготовить самогон закончилась для российской пары в больнице

В Башкирии начали проверку из-за пострадавших от взрыва самогонного аппарата
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В республике Башкортостан организована проверка после сообщения о хлопке вследствие возгорания горючих паров. Об этом в четверг, 6 марта, сообщает официальный представитель следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным следствия, в результате вспышки горючих паров пострадали мужчина и женщина. Пара россиян была доставлена в больнице. Как пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, предполагается, что взорвался аппарат с помощью которого пострадавшие пытались изготовить самогон.

Организован комплекс проверочных мероприятий с целью установления причин произошедшего и дачи ситуации правовой оценки.

Ранее в городе Ангарске Иркутской области один человек пострадал из-за загоревшегося самогонного аппарата.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он исчезнет навсегда в мае 2027 года». Макрон назвал Россию угрозой для Европы. Что на это ему ответили в Москве?

      Актера Миронова госпитализировали в Москве

      Олимпийская чемпионка Мельникова получила нейтральный статус

      Литва вышла из Конвенции по кассетным боеприпасам

      В НАТО заявили о спровоцированном Трампом землетрясении из-за решения по Украине

      На находящейся на юге Тайваня АЭС произошло задымление

      Попытка приготовить самогон закончилась для российской пары в больнице

      Российские войска продвинулись у административной границы ЛНР

      Россиянке дали срок за расправу над годовалым внуком

      Украинские военные поставили РСЗО у детского сада в Северске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше