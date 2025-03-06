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15:37, 6 марта 2025Экономика

Потери Канады и Мексики от торговой войны с США оценили

РЭУ имени Плеханова: Канада и Мексика потеряют от торговой войны с США 3-5 % ВВП
Вячеслав Агапов

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Потери Канады и Мексики от торговой войны с США составят три-пять процентов ВВП. Так оценили возможные последствия взаимного ужесточения тарифов в РЭУ имени Плеханова, сообщает РИА Новости.

По словам доцента кафедры международного бизнеса Анастасии Прикладовой, из-за снижения стоимости экспорта на 50-80 миллиардов долларов экономику двух стран может ждать спад. Такие последствия охватят Канаду на два-три года. Мексика, в свою очередь, будет страдать от последствий торговой войны гораздо дольше.

Со вторника, 4 марта, власти США ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20 процентов. В обеих странах, попавших под 25-процентные тарифы, заявили о скором ответе на шаги американцев.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова напомнила, в указанных странах 75 и 80 процентов экспорта направляются именно в США. С учетом размеров доли экспорта Канаде и Мексике придется искать новые рынки сбыта, поэтому не исключено, что их ждут серьезные проблемы. «Тенденции к усилению протекционизма и к постепенной фрагментации мировой экономики стали ярко выраженными», — констатировала она.

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