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19:03, 6 марта 2025Путешествия

Появились подробности в деле о найденных с отрубленными руками в Мексике туристах

Daily Mail: Отрубание рук туристов в Мексике может быть наказанием картеля
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Photo Spirit / Shutterstock / Fotodom

Найденные в Мексике с отрубленными руками туристы могли оказаться грабителями. Подробности дела появились у Daily Mail.

По информации таблоида, предполагается, что девять студентов, приехавших на отдых в Оахаку, могли стать мишенью для картеля из-за воровства. На этот факт указывает и то, что среди мексиканских криминальных авторитетов принято лишать человека руки за кражу.

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Местные СМИ допускают, что студенты на самом деле были членами преступной организации Los Zacapoaxtlas. Главу этой группировки Хосе Альфредо нашли бездыханным 2 марта, а рядом с ним лежала записка: «Такое бывает, когда воруешь».

Известно, что Альфредо с подопечными прибыл в Оахаку в конце февраля и занимался грабежом и мародерством. Журналисты предположили, что таким образом картель наказал его.

Полиции предстоит выяснить реальную цель пребывания студентов в мексиканском штате.

В настоящее время известно, что девять молодых людей приехали на пляж из Тласкалы, чтобы приятно провести время у моря. Вскоре туристов нашли на границе штатов Пуэбла и Оахака. При этом отрубленные руки студентов лежали в пакете в багажнике стоявшего рядом автомобиля.

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