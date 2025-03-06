Появились подробности в деле о найденных с отрубленными руками в Мексике туристах

Daily Mail: Отрубание рук туристов в Мексике может быть наказанием картеля

Найденные в Мексике с отрубленными руками туристы могли оказаться грабителями. Подробности дела появились у Daily Mail.

По информации таблоида, предполагается, что девять студентов, приехавших на отдых в Оахаку, могли стать мишенью для картеля из-за воровства. На этот факт указывает и то, что среди мексиканских криминальных авторитетов принято лишать человека руки за кражу.

Местные СМИ допускают, что студенты на самом деле были членами преступной организации Los Zacapoaxtlas. Главу этой группировки Хосе Альфредо нашли бездыханным 2 марта, а рядом с ним лежала записка: «Такое бывает, когда воруешь».

Известно, что Альфредо с подопечными прибыл в Оахаку в конце февраля и занимался грабежом и мародерством. Журналисты предположили, что таким образом картель наказал его.

Полиции предстоит выяснить реальную цель пребывания студентов в мексиканском штате.

В настоящее время известно, что девять молодых людей приехали на пляж из Тласкалы, чтобы приятно провести время у моря. Вскоре туристов нашли на границе штатов Пуэбла и Оахака. При этом отрубленные руки студентов лежали в пакете в багажнике стоявшего рядом автомобиля.