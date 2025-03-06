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18:28, 6 марта 2025Из жизни

Пожарный доброволец продолжил спасать жизни людей после своей смерти

В Нью-Йорке пожарный доброволец стал донором органов после своей смерти
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Нью-Йорке, США, волонтера по имени Зак Голли не стало в автомобильной аварии. Как пишет People, смерть не помешала ему сделать еще одно доброе дело.

24-летний юноша слыл героем среди жителей Элликотвилля. Он был помощником начальника пожарной службы, состоящей из добровольцев, а также часто участвовал и в других общественных работах. Кроме того, у Зака был собственный небольшой бизнес — «Зак на все руки». Он откликался на самые разные просьбы: вспахать землю, помочь с переездом, дать советы по ландшафтному дизайну.

Как рассказали родители Зака, даже после смерти он продолжил спасать жизнь людей. Еще при жизни он решил стать донором органов. Теперь его сердце, печень и почки помогут двум больным людям.

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Полицейское управление Элликотвилля отметило героизм и самоотверженность юноши. «Зак отличался теплой улыбкой и непоколебимой приверженностью помогать другим», — добавили пожарные. Все они поблагодарили добровольца за помощь и почтили его память.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Техас пожертвовала почку подруге. Они познакомились в 2018 году в фан-клубе Гарри Поттера и с тех пор близко общались.

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