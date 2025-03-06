Президент Литвы назвал «некритичным» отказ Венгрии и Словакии помогать Украине

Науседа: Отказ Венгрии и Словакии помогать Украине некритичен

Отказ Венгрии и Словакии предоставлять военную помощь Украине «некритичен». Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает РИА Новости.

«Участие Венгрии или Словакии не является критичным условием для этого решения», — заявил Науседа.

По его словам, страны, намеревающиеся продолжать оказывать Украине военную помощь могут образовать «коалицию желающих» и аккумулировать свои ресурсы и без Венгрии и Словакии.

Ранее Науседа заявил, что Литва передаст Украине новые переносные зенитные ракетные комплексы RBS-70, произведенные в Швеции. Президент Литвы добавил, что лидеры европейских стран договорились продолжать политику санкций против России.