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18:47, 6 марта 2025Бывший СССР

Президент Литвы предложил схему выделения Украине 40 миллиардов евро в год

Науседа предложил странам ЕС выделять Украине 40 миллиардов евро в год
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Johannes Simon / Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил странам Евросоюза выделять Украине более 40 миллиардов евро в год посредством выделения 0,25 процента своего ВВП. Его слова передает РИА Новости.

«Если бы все страны — члены ЕС согласились поддержать Украину выделением ей в качестве помощи 0,25 процента своего валового внутреннего продукта, эта помощь была бы в два раза больше по сравнению с намеченными для Украины 20 млрд евро», — заявил Науседа.

Он добавил, что Литва уже взяла на себя подобное обязательство и выделяет Украине 0,25 процента своего ВВП.

Ранее Науседа заявил, что отказ Венгрии и Словакии предоставлять военную помощь Украине «некритичен». По его словам, страны, намеревающиеся продолжать оказывать Украине военную помощь, могут образовать «коалицию желающих».

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