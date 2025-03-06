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19:33, 6 марта 2025Мир

Президент Польши призвал Зеленского к спокойным переговорам с США

Президент Польши Дуда: Зеленский должен вернуться к переговорам с США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Adam Gray / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен вернуться к спокойным переговорам с США. Об этом заявил его польский коллега Анджей Дуда, передает РИА Новости.

«Я верю, что это переходная ситуация в отношениях между США и Украиной, временная ситуация с появившимся переговорным тупиком», — заявил Дуда.

Польский лидер выразил надежду, что эта «сложная ситуация подходит к концу». Он отметил, что призвал своего украинского коллегу «к спокойным переговорам с США на тему дальнейшей поддержки Украины, не только чисто военной, но и политической».

4 марта Дуда сообщил, что работа над возобновлением переговоров США и Украины уже ведется.

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